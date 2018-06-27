Преподаватель колледжа попалась на взятке

Ахтырской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и Ахтырским отделом полиции в среду, 18 июля 2018 года, задокументирован факт получения 2 тыс. грн неправомерной выгоды преподавателем Ахтырского колледжа.
Указанные средства женщины требовала от родителей за успешное поступление ребенка в учебное заведение. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение преподавателю о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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