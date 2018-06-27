На Сумщине госисполнителю за взяточничество дали 5 лет за решеткой

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении уже бывшего начальника Глуховского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области.
Мужчина обвинялся в вымогательстве и получении 500 долларов США неправомерной выгоды от физического лица за снятие ареста с транспортного средства. Задержали тогда еще действующего руководителя отдела сотрудники прокуратуры, Управления защиты экономики и Национальной полиции 10 февраля 2017 года непосредственно после получения оговоренной суммы.
Приговором Глуховского горрайонного суда Сумской области от 18 июля 2018 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок до 2 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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