В Шостке будут развивать дзюдо

18 июля мэр Шостки Николай Нога встретился с главой городской федерации дзюдо Алексеем Романько. Были обсуждены вопросы развития нового для Шостки вида спорта. Необходимо определиться с тренерами, создать им необходимые условия, решить вопрос спортзала, обеспечения спортсменов экипировкой, пишет Шостка.info.
«Первый шаг – приглашение в наш город квалифицированных тренеров. Параллельно нужно создавать соответствующую спортивную базу. Мы заручились поддержкой городского головы Николая Ноги, а также начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко», — отметил Алексей Романько.
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