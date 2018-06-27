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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16124

В Шостке будут развивать дзюдо

В Шостке будут развивать один из популярных в мире видов спорта – дзюдо.

18 июля мэр Шостки Николай Нога встретился с главой городской федерации дзюдо Алексеем Романько. Были обсуждены вопросы развития нового для Шостки вида спорта. Необходимо определиться с тренерами, создать им необходимые условия, решить вопрос спортзала, обеспечения спортсменов экипировкой, пишет Шостка.info.

«Первый шаг – приглашение в наш город квалифицированных тренеров. Параллельно нужно создавать соответствующую спортивную базу. Мы заручились поддержкой городского головы Николая Ноги, а также начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко», — отметил Алексей Романько.

Спорт Дзюдо Спорт Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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