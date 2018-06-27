В Шостке будут развивать дзюдо В Шостке будут развивать один из популярных в мире видов спорта – дзюдо.

18 июля мэр Шостки Николай Нога встретился с главой городской федерации дзюдо Алексеем Романько. Были обсуждены вопросы развития нового для Шостки вида спорта. Необходимо определиться с тренерами, создать им необходимые условия, решить вопрос спортзала, обеспечения спортсменов экипировкой, пишет Шостка.info. «Первый шаг – приглашение в наш город квалифицированных тренеров. Параллельно нужно создавать соответствующую спортивную базу. Мы заручились поддержкой городского головы Николая Ноги, а также начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко», — отметил Алексей Романько.