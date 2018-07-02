Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:2474

Юные украинки добыли «серебро» чемпионат Европы

Сегодня, 20 июля, в г. Конья (Турция) завершился чемпионат Европы III по хоккею на траве среди девушек до 18 лет.

В финальном матче встретились сборные Украины и Швейцарии, которые уже играли на групповом этапе. Тогда сильнейшего выявить не удалось - 0:0. Как и сегодня, по крайней мере в основное время.

На гол Софи Штомпс на 36-ой минуте наши девушки сумели ответить на 40-ой - отличилась Екатерина Роденко. Больше голов команды не забивали - 1:1. А в серии послематчевых буллитов более точными оказались соперницы 1:3.

Таким образом наши девушки возвращаются домой с «серебром». Третье место завоевала команда Хорватии, которая также в серии буллитов переиграла хозяек турнира.

Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

18.07.2018 17:01

Сборная Украины выиграла у хорваток

В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III по хоккею на траве среди девушек до 18 лет....

17.07.2018 19:08

Украинские хоккеистки сыграли вничью со швейцарками

В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III среди девушек до 18 лет....

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Турции
16.07.2018 14:12

Сумские хоккеистки стартовали с победы в Турции

15 июля в г. Конья (Турция) стартовали сразу два чемпионата Европы III - среди юношей и девушек до 18 лет....

Сумская хоккеистка стала серебряной в Болгарии
03.07.2018 13:04

Сумская хоккеистка стала серебряной в Болгарии

1 июля в Албене (Болгария) завершился международный турнир по хоккею на траве Southeast European Hockey 5's Championship, Boys & Girls...

В Сумах прошел традиционный хоккейный турнир
02.07.2018 15:17

В Сумах прошел традиционный хоккейный турнир

28-30 июня в Сумах прошел традиционный детский турнир по хоккею на траве «Кубок Эко-продукт-2018»....

Новости

Юные украинки добыли «серебро» чемпионат Европы
Сегодня 23:24
«Сумы» и «Виктория» узнали соперников по кубку Украины
Сегодня 18:19
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 9-го тура
Сегодня 18:12
В Сумах водитель под кайфом с пистолетом пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 17:53
В Шостке расправились с парнем за «изнасилование» несовершеннолетней
Сегодня 17:49
Верховный суд подтвердил нарушения ПАО «Сумское НПО» при поставках горячей воды сумчанам
Сегодня 17:27
Детям, пострадавшим в ДТП в Беларуси, продолжают оказывать всю необходимую помощь
Сегодня 16:48
Полисмены Шостки изъяли почти полтысячи растений конопли
Сегодня 16:39
На Харьковской остановились троллейбусы
Сегодня 16:29
В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»
Сегодня 15:40
В Сумах прогнозируют туман
Сегодня 15:03
В Краснополье ремонтируют опорную школу
Сегодня 15:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.