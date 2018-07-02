Юные украинки добыли «серебро» чемпионат Европы

В финальном матче встретились сборные Украины и Швейцарии, которые уже играли на групповом этапе. Тогда сильнейшего выявить не удалось - 0:0. Как и сегодня, по крайней мере в основное время.
На гол Софи Штомпс на 36-ой минуте наши девушки сумели ответить на 40-ой - отличилась Екатерина Роденко. Больше голов команды не забивали - 1:1. А в серии послематчевых буллитов более точными оказались соперницы 1:3.
Таким образом наши девушки возвращаются домой с «серебром». Третье место завоевала команда Хорватии, которая также в серии буллитов переиграла хозяек турнира.
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