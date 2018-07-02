Шосткинский хоккеист выиграл чемпионат Европы 21 июля в г. Конья (Турция) завершился чемпионат Европы III среди юношей до 18 лет.

Сборная Украины, в составе которой играл и воспитанник шосткинской КДЮСШ «Барса» Даниил Якибюк, уверенно одолела всех соперников - хорватов 9:1 (наш земляк отметился хет-триком), литовцев 5:2 (один гол на счету шосткинца), венгров 24:0 (еще один гол на счету Даниила), турок 4:3 и финнов 20:0 (плюс два гола).

В итоге наша команда заняла первое место, завоевав путевку во второй дивизион через два года. Вторыми стали турки, третьими - хорваты.

Александр Липский стал лучшим бомбардиром турнира с 15 забитыми голами, вторым стал Юрий Дземух - с 11-ю. Наш Даниил Якибюк с 7 голами в десятке лучших.

Напомним: украинские девушки на этом же турнире стали вторыми.