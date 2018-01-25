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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Бывший заммэра Сум стал главой Недригайловской РГА

23 июля состоялось представление нового главы Недригайловской райгосадминистрации Сергея Панченко.

Замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош зачитал соответствующее Распоряжение Президента Украины и пожелал новому главе плодотворной работы на благо района.

Сергей Михайлович в свою очередь поблагодарил за оказанное ему доверие возглавить районную государственную администрацию и отметил в своем выступлении, что сделает все для того, чтобы оправдать возложенные на него надежды.

Справка

Сергей Михайлович Панченко родился 25.02.1965 в с. Холмы Черниговской области.

В 1990 году окончил Киевский государственный педагогический институт им. А.Н. Горького по специальности «Педагогика и психология», квалификация - преподаватель-исследователь по педагогике и психологии. Работал психологом отдела кадров ОАО «Сумыхимпром», директором детского оздоровительного лагеря, заместителем директора ОАО «Сумыхимпром» по социальным вопросам, директором гостиничного комплекса «Химик», заместителем директора по работе с персоналом. С 2008 по 2014 год работал заместителем Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета. С февраля 2016 года по октябрь 2017 года работал исполняющим обязанности заместителя директора, заместителем директора Сумской дирекции УГППС «Укрпочта».

Политика Назначение Недригайловская РГА Сергей Панченко
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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