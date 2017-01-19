Сумской сумоист стал вторым на чемпионате мира 21-22 июля на Тайване проходил чемпионат мира по сумо.

Воспитанник Сумской ДЮСШ «Колос» Максим Цыбульняк получил серебряную награду на чемпионате мира среди молодежи до 18 лет в весовой категории до 80 кг. Подготовил спортсмена тренер Сергей Хекало.