На Сумщине подписаны больше 200 тысяч деклараций с врачами

«На сегодняшний день общее количество сделок с врачами – 203 520, что составляет 19% от численности населения области, - говорил чиновник. - Лидерами, как всегда, являются Бурынский (57%), Липоводолинский (49%), Краснопольский (37%), Сумской (33%), Ямпольский (32%) районы. Хочу отдельно отметить Конотопский район, который за две недели сделал мощный рывок и сегодня имеет уже 24% деклараций. Город Конотоп, к сожалению, остается на отметке 0,2%, в Сумах - 7% от общего количества жителей подписали декларации с врачами, это около 18 тыс.. В Ромнах проведена вся необходимая работа, и вскоре мы тоже там будем свои результаты».
В лидерах и с лучшими чем в стране показателями остаются Бурынский, Липоводолинский и Краснопольский районы с процентами 55%, 47% и...
Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко на брифинге призвал жителей области не тянуть с заключением деклараций с врачами, а...
На сегодня общее количество подписанных документов составляет 161 348....
В вопросе подписания деклараций с врачами не дорабатывают именно города областного значения....
С начала приписной компании в г.Сумы заключены 9782 декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь....