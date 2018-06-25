На Сумщине подписаны больше 200 тысяч деклараций с врачами Как отметил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, только за последнюю неделю подписали декларации 22 тыс. жителей Сумщины.

«На сегодняшний день общее количество сделок с врачами – 203 520, что составляет 19% от численности населения области, - говорил чиновник. - Лидерами, как всегда, являются Бурынский (57%), Липоводолинский (49%), Краснопольский (37%), Сумской (33%), Ямпольский (32%) районы. Хочу отдельно отметить Конотопский район, который за две недели сделал мощный рывок и сегодня имеет уже 24% деклараций. Город Конотоп, к сожалению, остается на отметке 0,2%, в Сумах - 7% от общего количества жителей подписали декларации с врачами, это около 18 тыс.. В Ромнах проведена вся необходимая работа, и вскоре мы тоже там будем свои результаты».