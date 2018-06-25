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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1654

На Сумщине подписаны больше 200 тысяч деклараций с врачами

Как отметил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, только за последнюю неделю подписали декларации 22 тыс. жителей Сумщины.

«На сегодняшний день общее количество сделок с врачами – 203 520, что составляет 19% от численности населения области, - говорил чиновник. - Лидерами, как всегда, являются Бурынский (57%), Липоводолинский (49%), Краснопольский (37%), Сумской (33%), Ямпольский (32%) районы. Хочу отдельно отметить Конотопский район, который за две недели сделал мощный рывок и сегодня имеет уже 24% деклараций. Город Конотоп, к сожалению, остается на отметке 0,2%, в Сумах - 7% от общего количества жителей подписали декларации с врачами, это около 18 тыс.. В Ромнах проведена вся необходимая работа, и вскоре мы тоже там будем свои результаты».

Общество Декларации с врачами Медреформа
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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