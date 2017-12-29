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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45146

Сумщину похвалили за подготовку к обучению по новым стандартам

Министерство образования высоко оценили подготовку Сумщины к обучению по новым государственным стандартам.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил ее глава Николай Клочко.

«Мне звонила помощник Министра образования и науки Украины и говорила, что они поражены темпами подготовки нашей области, - отметил Николай Клочко. - Я благодарен педагогам за проделанную работу. До 1 сентября все школы области должны быть готовы к обучению в рамках концепции Новой украинской школы».

Как отметила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова, на Сумщине по новому государственному стандарту будут учиться 610 первых классов, в которых будут находиться 10 879 учеников. На сегодня за счет субвенции, которая поступила в область в сумме более 25 млн гривен, Сумская область уже приобрела оборудование на 68%. Были закуплены 354 интерактивных проектора, 433 ноутбука, 613 планшетов, 683 многофункциональных устройства, 225 ламинаторов, 133 классных стационарных доски, 100 экранов для проекции, более 4000 ученических комплектов мебели и т.п.

«Сумщина действительно имеет хорошие показатели в этом направлении, но вопрос у нас, конечно, не в показателях, а чтобы были на 1 сентября обеспечены дети новым оборудованием, были сделаны ремонты помещений», - подытожила Виктория Гробова.

Общество Новая школа
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