Земельную комиссию в Сумском горсовете обезглавили

Сегодня, 25 июля, на сессии Сумского городского совета почти 2 часа рассматривали кадровый вопрос. Предлагалось поменять местами в постоянных комиссиях городского совета двух депутатов от БПП. Глава земельной комиссии Вячеслава Степченко, которого обвиняют во взяточничество как раз в этой сфере, предлагалось вывести из комиссии и перевести в комиссии по вопросам законности и противодействия коррупции. А оттуда в земельную перевести его однопартийца Расула Галаева.
После долгих споров с участниками АТО, которые были против такого главы земельной комиссии, В.Степченко удалось вывести из ее состава. А Р.Галаева перевести на его место. Однако вводить депутата, обвиняемого в коррупции, в состав комиссии по законности и противодействия коррупции, было, по мнению, многих присутствующих, неправильно. Поэтому он пока остался в подвешенном состоянии. А земельная комиссия пока с и.о. Сергеем Татаренко.
Что делать дальше, будут решать на следующей сессии.
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