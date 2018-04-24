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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10111

Земельную комиссию в Сумском горсовете обезглавили

Обвиняемого во взяточничестве депутата Сумского горсовета Вячеслава Степченко вывели из земельной комиссии.

Сегодня, 25 июля, на сессии Сумского городского совета почти 2 часа рассматривали кадровый вопрос. Предлагалось поменять местами в постоянных комиссиях городского совета двух депутатов от БПП. Глава земельной комиссии Вячеслава Степченко, которого обвиняют во взяточничество как раз в этой сфере, предлагалось вывести из комиссии и перевести в комиссии по вопросам законности и противодействия коррупции. А оттуда в земельную перевести его однопартийца Расула Галаева.

После долгих споров с участниками АТО, которые были против такого главы земельной комиссии, В.Степченко удалось вывести из ее состава. А Р.Галаева перевести на его место. Однако вводить депутата, обвиняемого в коррупции, в состав комиссии по законности и противодействия коррупции, было, по мнению, многих присутствующих, неправильно. Поэтому он пока остался в подвешенном состоянии. А земельная комиссия пока с и.о. Сергеем Татаренко.

Что делать дальше, будут решать на следующей сессии.

Политика Вячеслав Степченко Депутатские комиссии Расул Галаев Сумской горсовет
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