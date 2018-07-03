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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:581

Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 23 тысячи

Получив смс-сообщение о блокировке банковских карт, жительница Шостки позвонила по указанному номеру телефона и предоставила псевдобанкиру секретную информацию по карточкам.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что на ее мобильный пришло смс с сообщением о том, что в ближайшие 53 суток ее банковские карточки будут заблокированы. Чтобы узнать более подробную информацию, женщина решила позвонить на указанный номер телефона. Трубку взял мужчина, который предложил ей указать номера карточек, тайный СVV-код, а также цифры, которые придут ей на мобильный в смс-сообщении из банка. После чего с «кредитки» и «зарплатной» карточки женщины исчезли 23 000 гривен.

По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять так называемым банкирам или представителям других служб, учреждений и т.п., которые пытаются узнать ваши персональные данные или секретную информацию по карте. Настоящие банковские работники не выспрашивают подобной информации у своих клиентов, а тем более не проводят никаких операций по телефону. В подобных случаях, сами звоните на официальный номер call-центра финучреждения и выясните ситуацию. Ведь восстановить действие карточки по телефону, разблокировать ее, или даже «защитить» от злоумышленников, предлагают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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