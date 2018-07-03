Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 23 тысячи

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что на ее мобильный пришло смс с сообщением о том, что в ближайшие 53 суток ее банковские карточки будут заблокированы. Чтобы узнать более подробную информацию, женщина решила позвонить на указанный номер телефона. Трубку взял мужчина, который предложил ей указать номера карточек, тайный СVV-код, а также цифры, которые придут ей на мобильный в смс-сообщении из банка. После чего с «кредитки» и «зарплатной» карточки женщины исчезли 23 000 гривен.
По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.
Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять так называемым банкирам или представителям других служб, учреждений и т.п., которые пытаются узнать ваши персональные данные или секретную информацию по карте. Настоящие банковские работники не выспрашивают подобной информации у своих клиентов, а тем более не проводят никаких операций по телефону. В подобных случаях, сами звоните на официальный номер call-центра финучреждения и выясните ситуацию. Ведь восстановить действие карточки по телефону, разблокировать ее, или даже «защитить» от злоумышленников, предлагают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Жертвой очередного мошенника стал житель Краматорска, который, перечислив деньги за понравившийся мопед, приехал за товаром и обнаружил, что по указанной...
Более 15 тысяч гривен потерял житель Шостки, пытаясь приобрести через Интернет несколько тонн арбузов....
Жертвой афериста стала 55-летняя путивлянка, которая под предлогом разблокирования банковской карты, осталась без почти 11 тыс. гривен....
Жертвами злоумышленников стали жительницы Середина-Будского и Конотопского районов, меняя старые деньги на новые и спасая сына от несуществующей уголовной ответственности....
Происшествие случилось на улице Данила Галицкого. 16 июля около 14.00 патрульные получили сообщение о мужчине, который может быть причастен к...