В Сумах возле военкомата нашли человека без сознания Возле военкомата на ул. Александра Анищенко стало плохо свежепрооперированному сумчанину.

Сегодня, в обеденный перерыв, напротив областной прокуратуры, на газоне лежал человек со следами свежего хирургического вмешательства.

Об этом на своей старнице в Фейсбуке написал Сумчанин Виктор Павленко.

«Сегодня, в обеденный перерыв, напротив областной прокуратуры, на газоне лежал человек со следами свежего хирургического вмешательства. Ему было плохо. Главное то, что работникам прокуратуры, которые шли «по делам» - было безразлично. Только благодаря работникам военкомата и неравнодушной женщине была оперативно вызвана скорая, которая и забрала мужчину. Люди, не забывайте, что вы люди, даже если вы работаете в прокуратуре…» - написал сумчанин.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, "Чоловік лежав під військкоматом, на тій стороні. Наш співробітник викликав швидку".