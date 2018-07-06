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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33149

Четверо участников драки во время сессии Конотопского горсовета задержаны

Полиция будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил замначальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров. По его словам, другие 42 активные участники столкновений пока дают свои объяснения следователям.

Напомним: 26 июля в городе Конотоп состоялась очередная двадцать шестая сессия Конотопского городского совета, на которой рассматривались несколько актуальных для города вопросов. В течение сессии произошли многочисленные конфликты и словесные перепалки между присутствующими политическими оппонентами. В ходе этих столкновений завязалась драка, в которой работники полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, фактически стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы те не нанесли друг другу и присутствующим гражданским лицам многочисленных телесных повреждений.

Вследствие этих столкновений есть 12 пострадавших полицейских и 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист. В полицию поступило 39 обращений, все они внесены в Единый реестр.

«Сейчас продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Все нарушители доставлены в Конотопский отдел полиции, опрошены, сфотографированы. Четыре человека задержаны в порядке ст.208 УПК, сегодня им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, - отметил Олег Григоров. - Круг участников событий по мере следствия будет расширяться. И по мере получения доказательств будет обоюдная ответственность в отношении одной и другой стороны, независимо от любой политической ангажированности, и каждый участник конфликта, который совершил противоправные действия, будет отвечать согласно действующему законодательству».

В полиции уже начато несколько уголовных производств, объединенных в одно по признакам ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Конотопский горсовет
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