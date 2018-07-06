В Шостке на территории детсада нашли гранату На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1.

Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шостка.info.

Гранату нашли при проведении работ на детской площадке. Боеприпас времен Второй мировой войны, пролежав в земле более 70 лет, хорошо сохранился. Граната с чекой…

Место опасной находки ограждено и охраняется полицией.

В ближайшее время гранату обезвредят сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).