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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45111

В Шостке на территории детсада нашли гранату

На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1.

Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шостка.info.

Гранату нашли при проведении работ на детской площадке. Боеприпас времен Второй мировой войны, пролежав в земле более 70 лет, хорошо сохранился. Граната с чекой…

Место опасной находки ограждено и охраняется полицией.

В ближайшее время гранату обезвредят сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Право Устаревшие боеприпасы Шостка
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