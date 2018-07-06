В Шостке на территории детсада нашли гранату

Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шостка.info.
Гранату нашли при проведении работ на детской площадке. Боеприпас времен Второй мировой войны, пролежав в земле более 70 лет, хорошо сохранился. Граната с чекой…
Место опасной находки ограждено и охраняется полицией.
В ближайшее время гранату обезвредят сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
26 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...
За минувшие сутки 2 боеприпаса уничтожены и еще 3 обнаружено....
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