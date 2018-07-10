В чемпионате Сумщины снова триумвират лидеров

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 0:3 «Виктория» (Николаевка)
Голы: Борисенко Иван (67), Шевченко Вячеслав (80), Кузьмин Андрей (87)
Теперь в турнирной таблице у трех команд по 22 очка – у «Вкитории» и «Альняса» (Липовая Долина) после 8 игр, и у «LS Group» (Верхняя Сыроватка) после 9.
В среду, 1 июля, «Альянс» и «Виктория» выяснят, кто из них уйдет на перерыв в статусе единоличного лидера.
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