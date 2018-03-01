Сумчанок приглашают на презентацию книги

По словам Натальи Киктенко (настоящее имя автора), это книга о женщине, для женщин, и написана женщиной. Она создана из записей дневника Натальи. Хотя, в названии речь идет о Мужчине с большой буквы, все же речь здесь о Женщине (и ее проявлении) в отношениях с мужчиной (или партнером, в общем понимании этого слова).
Презентация состоится 2 августа в 17:30 по адресу: ул. Соборная, 27.
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