Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06100

Сумчанок приглашают на презентацию книги

Презентация новой книги Лии Бардок «Дневник Женской Жизни: семь лет о Мужчине» пройдет в Агенции промоции «Сумы» 2 августа.

По словам Натальи Киктенко (настоящее имя автора), это книга о женщине, для женщин, и написана женщиной. Она создана из записей дневника Натальи. Хотя, в названии речь идет о Мужчине с большой буквы, все же речь здесь о Женщине (и ее проявлении) в отношениях с мужчиной (или партнером, в общем понимании этого слова).

Презентация состоится 2 августа в 17:30 по адресу: ул. Соборная, 27.

Досуг Презентация книги
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08.06.2018 09:20

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«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
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CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.

Фото

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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