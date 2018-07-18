На Сумщине главу сельсовета поймали на взятке На Сумщине глава сельсовета разоблачен при получении 12 тыс. грн взятки.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и детективного подразделения Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность главы одного из сельских советов Белопольского района.

Установлено, что сельский голова требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 12 000 гривен за несоздание препятствий в сборе посаженного им урожая. Так, указанный гражданин на основании соответствующего решения этого же сельского совета более 10 лет обрабатывал земельный участок сельскохозяйственного назначения. Достоверно зная о наличии такого решения, сельский голова вынес на рассмотрение сессии вопрос о передаче части этого участка, на котором уже был посажен урожай, другому лицу. После этого он выдвинул первоначальному пользователю требование о передаче ему неправомерной выгоды в сумме 12000 гривен, иначе угрожал всячески препятствовать сбору урожая, в т.ч. путем уведомления правоохранительных органов о якобы незаконном занятии земельного участка.

Сегодня, 1 августа, в своем служебном кабинете голова села получил от гражданина оговоренную сумму.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновника о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.