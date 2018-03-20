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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01173

На Сумщине наложили 8-миллионный штраф за нелегальных работников

За допуск 70 работников к работе без заключения с ними трудового договора на субъект хозяйствования Управлением Гоструда в Сумской области наложена штрафная санкция в размере 7818300 грн.

Указанная сумма штрафа подлежит уплате в течение одного месяца со дня принятия постановления в государственный бюджет.

Нарушения трудового законодательства установлено в ходе инспекционного посещения одного из сельскохозяйственных предприятий Сумской области специалистами Управления Гоструда в Сумской области.

Предоставляемые предприятием во время контрольного мероприятия копии договоров с работниками о предоставлении услуг, приказы на назначение не соответствуют требованиям оформления правоотношений в данном случае. Ведь имеет место подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

Работники предприятия, выполняющие работы по договорам об оказании услуг, обязаны соблюдать правила и инструкции по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности предприятия. А это на самом деле является требованием трудового законодательства, в соответствии со статьей 29 КЗоТ Украины и статьи 14 Закона Украины «Об охране труда», следовательно является признаком трудовых правоотношений, а не гражданских.

Специалистами Гоструда установлены признаки трудовых отношений с этими работниками и в оплате труда. Кроме того, имеют место случаи отчисления из денежных сумм, начисленных к выплате работникам по договорам об оказании услуг, средств для получения определенных товаров в счет заработной платы, что тоже предусмотрено трудовым законодательством, ч. 3 статьи 23 Закона Украины «Об оплате труда».

При этом подавляющее большинство предоставленных предприятием приказов о приеме на работу работников не подписаны работодателем.

Генеральный директор предприятия по требованию инспектора труда письменные объяснения относительно установленных нарушений не предоставил, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Нелегальные работники Управление гоструда в Сумской области
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