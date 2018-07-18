Подозреваемых в тройном убийстве в Краснополье оставили под стражей Такое решение коллегия судей Апелляционного суда Сумской области приняла 1 августа, рассмотрев апелляционные жалобы на определения Заречного районного суда г. Сумі, которыми подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Решение суда первой инстанции обжаловала сторона защиты. Мотивируя свои апелляционные требования, защитник просил отменить постановление следственного судьи из недоведенння прокуратурой наличия рисков, предусмотренных Уголовным процессуальным законом, и применить к его подзащитным более мягкую меру пресечения - круглосуточный домашний арест. По его словам, аргументы стороны обвинения о вероятности сокрытия его подзащитными от органов предварительного расследования и суда, давление на свидетелей являются необоснованными. Кроме того, отмечал, что к одному из его подзащитных представителями правоохранительных органов было применено физическое насилие.

В судебном заседании против апелляционных требований и доводов защитника выступал прокурор. Он отмечал, что в случае доказательства в суде виновности подозреваемых, им грозит пожизненное лишение свободы. Учитывая вероятность получения ними высшей мере наказания, наличие тесных связей с криминальным миром, в частности в Российской Федерации, чтобы избежать тюрьмы мужчины могут покинуть пределы страны и скрываться за границей. А это, по мнению стороны обвинения, сделает невозможным выяснение истинных обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к наказанию.

Заслушав обе стороны, коллегия судей оставила решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы без изменений, а апелляционные жалобы защитника без удовлетворения.

Справка: в начале июля этого года в полицию обратились родные и близкие трех жителей Запорожской области. По их словам, мужчины поехали в Сумы и уже несколько дней не выходили на связь. В тот же день представители правоохранительных органов обнаружили вблизи пгт Краснополье два заброшенных автомобиля Renault Trafic и Volkswagen LT со следами крови и документами на имя пропавших. Вблизи транспортных средств правоохранители нашли 11 стреляных гильз, а в озере у села Лозовое - обувь, большое количество мужской одежды с пулевыми отверстиями и следами крови. Через несколько дней трупы пропавших жителей Запорожской области нашли закопанными на подсолнечном поле.

Следователи выяснили, что к тройному убийству причастны 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин. Во время обысков в их автомобилях полицейские нашли три золотых и одну серебряные цепочки, которые принадлежали пропавшим, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одной из машин были разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные следы крови, сообщает пресс-служба суда.