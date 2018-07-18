Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50222

На проспекте Лушпы столкнулись Mazda и Daewoo

Сегодня, 2 августа, около 9:30, на проспекте Лушпы в Сумах, недалеко от ТРЦ «Лавина», произошло ДТП с участием автомобиля Mazda и Daewoo.

От удара последний выбросило на газон посреди проспекта.

Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения, пишет 0542.ua.

Право Дтп
view counter

По тематике

Вчера 10:45

В Ахтырке КамАЗ сбил насмерть 6-летнего мальчика

Происшествие произошло 31 июля в г. Ахтырка по ул. Слободской около 21.00. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестилетний мальчик....

В Сумах сбили 82-летнего пешехода
30.07.2018 14:35

В Сумах сбили 82-летнего пешехода

Сегодня, 30 июля, в Сумах на ул. Ильинской под колеса автомобиля попал 82-летний Сумчанин....

30.07.2018 08:04

Пьяное ДТП Глухове: авто столкнулось со столбом, пассажир погиб

В Глухове в результате столкновения автомобиля со столбом линии электропередач погиб 49-летний пассажир автомобиля....

27.07.2018 11:06

На Сумщине в ДТП пострадала 55-летняя велосипедистка

Жительница Липово-Долинского района, возвращаясь домой на велосипеде, из-за собственной невнимательности столкнулся с пешеходом и упала. В результате с тяжелыми телесными...

Ночью пьяный водитель на ВАЗ врезался в дом
26.07.2018 08:40

Ночью пьяный водитель на ВАЗ врезался в дом

Инспекторы составили 3 административных материала на нетрезвого виновника ДТП....

Новости

Почему в детском парке не строят бадминтонную площадку
Сегодня 15:32
На Сумщине пьяный гость задушил хозяйку
Сегодня 15:22
На Супруна собираются спилить все деревья на тротуарах
Сегодня 15:13
В Сумах запустят проект «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа»
Сегодня 15:01
В Сумах полиция задержала автовора
Сегодня 14:59
В Сумах за 200 тысяч обложат Воскресенский собор плиткой
Сегодня 14:51
Служба занятости Сумщины создает условия для успешного развития бизнеса в ОТГ
Сегодня 14:20
На Сумщине из-за ямы на дороге пассажирка автобуса сломала позвоночник
Сегодня 13:41
В лагерях на Сумщине обнаружили стафилококк и кишечную палочку (видео)
Сегодня 13:04
На Сумщине поймали пограничника-взяткодателя
Сегодня 12:50
В Белополье возмущенные родители вернули детскую консультацию в ЦРБ
Сегодня 12:42
Аграрии Сумщины намолотили первые 500 тыс. тонн зерна
Сегодня 12:33
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.