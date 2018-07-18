На проспекте Лушпы столкнулись Mazda и Daewoo

От удара последний выбросило на газон посреди проспекта.
Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения, пишет 0542.ua.
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