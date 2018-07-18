На проспекте Лушпы столкнулись Mazda и Daewoo Сегодня, 2 августа, около 9:30, на проспекте Лушпы в Сумах, недалеко от ТРЦ «Лавина», произошло ДТП с участием автомобиля Mazda и Daewoo.

От удара последний выбросило на газон посреди проспекта. Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения, пишет 0542.ua.