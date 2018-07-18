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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5552

В Сумской СИЗО передали опий в презервативе

Благодаря профессиональным действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре передачи, поступившей заключенному М. от гражданина К., в упаковке из-под кетчупа был обнаружен и изъят презерватив с веществом темно-коричневого цвета с резким специфическим запахом, внешне похожим на наркотическое средство «опий ацетилированный».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО
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