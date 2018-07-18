В Сумской СИЗО передали опий в презервативе

При осмотре передачи, поступившей заключенному М. от гражданина К., в упаковке из-под кетчупа был обнаружен и изъят презерватив с веществом темно-коричневого цвета с резким специфическим запахом, внешне похожим на наркотическое средство «опий ацетилированный».
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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