Анатолия Жука нашли застреленным

На месте сейчас работает оперативная группа, прокуратура пока комментариев не дает.
Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.
В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.
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