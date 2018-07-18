Анатолия Жука нашли застреленным Сегодня вечером, 2 августа, Анатолия Жука нашли во дворе собственного дома на улице Л. Толстого с двумя пулевыми ранениями, в голову и спину, оказавшимися смертельными.

На месте сейчас работает оперативная группа, прокуратура пока комментариев не дает.

Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.

В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.