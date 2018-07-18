В Шостке накрыли подпольный цех по изготовлению водки

Во время обыска в нежилом помещении обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое производство подакцизной продукции, изъято почти 20 000 литров спиртосодержащей сырья для изготовления суррогатного спирта, а также оборудования для его перегонки и грузовой автомобиль. Всего изъято ТМЦ на сумму около 6 млн гривен.
Сейчас продолжаются первоочередные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению незаконной деятельности. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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