В Шостке накрыли подпольный цех по изготовлению водки Сотрудниками Следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области 2 августа 2018 года в городе Шостка обнаружен подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции.

Во время обыска в нежилом помещении обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое производство подакцизной продукции, изъято почти 20 000 литров спиртосодержащей сырья для изготовления суррогатного спирта, а также оборудования для его перегонки и грузовой автомобиль. Всего изъято ТМЦ на сумму около 6 млн гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению незаконной деятельности. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.