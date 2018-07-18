Матч ПФК «Сумы» покажут по ТВ (трансляция)

Их соперником 5 августа будет дебютант лиги «Металлист 1925». Матч начнется в 19.00 и будет показан по телеканалу XSport.
Сейчас, после двух туров «сумчане» среди лидеров с 6 очками, у харьковчан – 3 очка и 8-ое место.
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