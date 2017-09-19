В Сумах работают не все сирены оповещения Ответственность за систему оповещения населения несет власть на местах.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации отметил первый замгубернатора Вадим Акперов.

По словам директора Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александра Милаша, региональная система оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций является важной составляющей безопасности на Сумщине. Так, для доведения до населения области сигнала «Внимание всем!» задействованы 193 электросирены, из них централизованного запуска - 115.

Благодаря усилиям облгосадминистрации, депутатского корпуса областного совета постоянно выделяются средства на проведение модернизации системы и поддержания ее в надлежащем состоянии. Поэтому по итогам полугодовой технической проверки региональная система оповещения признана готовой обеспечивать выполнение возложенных задач.

Вместе с тем, результаты июньской проверки показали, что в некоторых городах и районах области не работают отдельные электросирены. Так в Сумах из 32 сирен не сработали 6, в Ахтырке - 3, Великописаревском, Ямпольском, Кролевецком районах, Глухове, Конотопе и Ромнах - по 1.

Вадим Акперов подчеркнул, что ответственность за обеспечение оповещения и информирования населения возлагается на местные власти. Поэтому он поручил руководителям на местах устранить выявленные недостатки в ближайшее время и продолжить работу по модернизации местных систем оповещения.

Кроме того, нужно усилить работу по налаживанию оповещения в громадах. ОТГ должны обеспечить разработку проектов по созданию местных систем оповещения. Тем более, этот вопрос не требует больших средств.