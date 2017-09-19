Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5359

В Сумах работают не все сирены оповещения

Ответственность за систему оповещения населения несет власть на местах.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации отметил первый замгубернатора  Вадим Акперов.

По словам директора Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александра Милаша, региональная система оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций является важной составляющей безопасности на Сумщине. Так, для доведения до населения области сигнала «Внимание всем!» задействованы 193 электросирены, из них централизованного запуска - 115.

Благодаря усилиям облгосадминистрации, депутатского корпуса областного совета постоянно выделяются средства на проведение модернизации системы и поддержания ее в надлежащем состоянии. Поэтому по итогам полугодовой технической проверки региональная система оповещения признана готовой обеспечивать выполнение возложенных задач.

Вместе с тем, результаты июньской проверки показали, что в некоторых городах и районах области не работают отдельные электросирены. Так в Сумах из 32 сирен не сработали 6, в Ахтырке - 3, Великописаревском, Ямпольском, Кролевецком районах, Глухове, Конотопе и Ромнах - по 1.

Вадим Акперов подчеркнул, что ответственность за обеспечение оповещения и информирования населения возлагается на местные власти. Поэтому он поручил руководителям на местах устранить выявленные недостатки в ближайшее время и продолжить работу по модернизации местных систем оповещения.

Кроме того, нужно усилить работу по налаживанию оповещения в громадах. ОТГ должны обеспечить разработку проектов по созданию местных систем оповещения. Тем более, этот вопрос не требует больших средств.

Общество Сирены
view counter

По тематике

19.06.2018 08:31

В Сумах снова будут проверять работу системы оповещения

В среду, 20 июня, в Сумах будут осуществлять техническую проверку системы оповещения....

21.03.2018 08:09

Сегодня в Сумах будут проверять систему оповещения населения

Сегодня, 21 марта, в Сумах проверят систему оповещения населения....

19.03.2018 10:10

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения населения

В ближайшую среду, 21 марта, в Сумах проверят систему оповещения населения....

17.10.2017 11:23

В среду в Сумах зазвучат сирены

В среду, 18 октября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....

19.09.2017 08:09

В среду в Сумах будут звучать сирены

В среду, 20 сентября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.