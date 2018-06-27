Полицейский чин с Сумщины стрелял в егеря на территории заповедника (видео) Начальник одного из отделов полиции на Сумщине стрелял в егеря прямо на границе Черноморского биосферного заповедника.

Как рассказывает его директор Анатолий Юрченко: «Около 16.00 5 августа егерь заповедника заметил УАЗ с номером ВВ 0577 СЕ, пересекающий охранный ров на границе территории ЧБЗ. Егерь сообщил об этом на сторожевой пост, и начался поиск машины.

УАЗ нашли на берегу моря в 2 километрах от границы «Морской». Рядом с ним находился неизвестный мужчина с собакой. Егерь Сергей Ткаченко подошел к нему и предупредил, что тот незаконно находится на охраняемой территории. Но в ответ на просьбу предъявить документы он услышал только нецензурную брань. После этого водитель УАЗа бросил машину и пошел пешком в сторону Железного Порта.

Егерь отогнал машину на границу, поужинал и лег спать. Разбудил Сергея ... удар по голове. Открыв глаза, он увидел, что над ним угрожающе нависает тот же незнакомец с пистолетом. А на входе маячат еще трое каких-то мужчин с бейсбольными битами и отрезком металлической трубы. Однако егерь не испугался и бросился вырывать оружие у нападающего. Тот нажал на курок, раздался выстрел. Пуля, выпущенная из травматического пистолета, попала в стену, срикошетила от нее и попала в щеку стрелявшего. Здесь его группа поддержки убежала, а помощник егеря Андрей Боб вызвал полицию. Полицейским нападающий предъявил служебное удостоверение № 004832. В нем значилось, что предъявитель документа Владимир Ж. имеет звание полковника и возглавляет одну из служб Главного управления национальной полиции в Сумской области. Также ему разрешено постоянное ношение табельного оружия. Дальнейшее рассмотрение продолжился в полиции в Голой Пристани. Изъятый УАЗ отогнали на штрафплощадку. В дополнение ко всему оказалось, что вся компания вечером приехала на границу по берегу моря на джипе. Однако джип застрял в глине - его также нашли егеря».

В Главном управлении Нацполиции Херсонщины подтвердили, что уже располагают информацией о скандальном инциденте. Начальник отдела коммуникации ГУНП подполковник Ирина Атаманенко говорит: офицер полиции из Сум тоже написал заявление о нанесении ему побоев. Так что в производстве Голопристанского отделения Нацполиции сейчас находятся сразу два уголовных дела - по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Ирина Атаманенко сообщила также, что и у егеря, и у офицера полиции взяли анализы для проверки на предмет наличия алкоголя в крови. Их результаты пока не известны, пишут Новини Голої Пристані.

Скандал получил продолжение. О нем написал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в Фейсбуке.

«Журавель Владимир Викторович, полковник полиции. Начальник одного из управлений моей родной Сумщины. Служебное удостоверение № 004832, которое облетело всю страну в эфире одного из телеканалов…

5 августа в состоянии «покорения вершин» решил прогуляться по Черноморскому биосферному заповеднику на УАЗике. Подумаешь, «охраняемая территория»... подумаешь «низзя»... подумаешь, егеря не пускают... «Можно, если осторожно»... И если есть в кармане ПМР. Чтоб «для аргумента». И для «пострелять по тем, кто против».

А наутро заявление – «ребра поломали, негодяи, целому полковнику».

Честно, тошно от таких «охвицеров». Ведомство реформируется, и обратной дороги нет. Проходимцев с «корочками» и с «большой любовью погонять под мухой» в системе все меньше. Есть еще, но совместными усилиями возвращаем «небожителей» из-под небес на землю.

Это залет. Залет уровня минимум написания рапорта. Таким не место в системе.

Завтра инициирую служебное расследование. Хотя, уверен, оно уже открыто. И сделаю все от меня зависящее, чтобы таких вот «Полковников», даже с учетом всего того количества «руководителей и должностей, за него просящих», никогда не было в системе.

П.С. Егерям большое спасибо, и мои извинения за недостойное звания офицера полиции поведение», - написал г-н Мартыненко.