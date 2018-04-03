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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего подростка (фото)

Правоохранители Шостки разыскивают без вести пропавшего Мазулевского Владимира Юрьевича, 2002 года рождения, жителя села Чаплиевка Шосткинского района.

6 августа парень ушел из дома гулять с друзьями и до сих пор его местонахождение неизвестно.

В полицию с заявлением об исчезновении своего воспитанника обратилась 47-летняя жительница села Чаплиевка Шосткинского района. Женщина рассказала правоохранителям, что парень вчера пошел на улицу гулять с друзьями и домой не вернулся, а его мобильный выключен. По словам опекунши, он высказывал намерения поехать к своей девушке в г. Кролевец, но кто она и где живет, женщина не знает.

На розыск Мазулевского Владимира Юрьевича, 2002 года рождения, ориентирован личный состав полиции Сумщины. На вид разыскиваемому 16-17 лет, среднего телосложения, ростом около 175 сантиметров. Имеет русые волосы. Лицо овальное, глаза серые, нос прямой.

Был одет в оранжевую футболку, серые шорты. Обут в резиновые синие шлепанцы.

Работники полиции и родные разыскиваемого обращаются к гражданам с просьбой помочь разыскать парня. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Мазулевского Владимира Юрьевича, сообщите об этом в ближайший отдел полиции по телефону линии «102», или 050-327-91-48, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести
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