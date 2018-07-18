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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум загорелось заброшенное сооружение

7 августа в 21:38 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре сооружения в районе Харьковского моста по ул.Героев Сумщины областного центра.

На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелось неэксплуатируемое сооружение. В 21:52 пожарные пожар локализовали, а в 22:00 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, огнем повреждены стены на площади до 6 кв. м, кровля на площади до 8 к.м и мусор, который находился в здании. Причина возгорания выясняется, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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