В центре Сум загорелось заброшенное сооружение

На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, загорелось неэксплуатируемое сооружение. В 21:52 пожарные пожар локализовали, а в 22:00 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, огнем повреждены стены на площади до 6 кв. м, кровля на площади до 8 к.м и мусор, который находился в здании. Причина возгорания выясняется, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Пожарные ликвидировали возгорание балкона и предотвратили дальнейшее распространение огня....
В Ахтырке спасатели ликвидировали возгорание легкового авто....
30 июля, в 13:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании цеха по изготовлению бумажных упаковок по ул....
25 июля в 14:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в доме по ул. Генерала...
В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в бытовом подсобном помещении Центрального рынка....