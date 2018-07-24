На Сумшине в реке нашли мину

Как выяснили во время выезда на место происшествия сотрудники службы ГСЧС и полиции, это была немецкая противопехотная мина времен Второй Мировой войны, причем, по предварительному визуальному осмотру, она может быть в рабочем состоянии. До приезда взрывотехников из Ромен, которые должны обезвредить мину, на территории, где найдено взрывоопасный снаряд, организовано круглосуточное дежурство полиции, сообщает Газета Белопольщина.
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