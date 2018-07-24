Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18167

На Сумшине в реке нашли мину

8 августа в 9 утра в Белопольское отделение полиции позвонил аноним, который сообщил об опасной находке, которую обнаружил в реке Крыга.

Как выяснили во время выезда на место происшествия сотрудники службы ГСЧС и полиции, это была немецкая противопехотная мина времен Второй Мировой войны, причем, по предварительному визуальному осмотру, она может быть в рабочем состоянии. До приезда взрывотехников из Ромен, которые должны обезвредить мину, на территории, где найдено взрывоопасный снаряд, организовано круглосуточное дежурство полиции, сообщает Газета Белопольщина.

Право Белопольский район Устаревшие боеприпасы
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«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
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«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
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«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
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«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
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«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
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12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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