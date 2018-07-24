На Сумшине в реке нашли мину 8 августа в 9 утра в Белопольское отделение полиции позвонил аноним, который сообщил об опасной находке, которую обнаружил в реке Крыга.

Как выяснили во время выезда на место происшествия сотрудники службы ГСЧС и полиции, это была немецкая противопехотная мина времен Второй Мировой войны, причем, по предварительному визуальному осмотру, она может быть в рабочем состоянии. До приезда взрывотехников из Ромен, которые должны обезвредить мину, на территории, где найдено взрывоопасный снаряд, организовано круглосуточное дежурство полиции, сообщает Газета Белопольщина.