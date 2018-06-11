Ради рекорда в Сумах изменили на одно утро графики движения коммунального транспорта КП «Электроавтотранс» внесло коррективы в график движения коммунального транспорта на утро 9 августа.

Это касается троллейбусов маршрутов № 1, 4, 5, 7 и 15, а также автобусов № 59а и 62.

Они будут отправляться с конечных остановок по обновленному графику и прибывать в центр города до 6:30, чтобы сумчане имели возможность стать участником установления Национального рекорда Украины.

Напомним, что Сумской городской совет совместно с ТРК «Украина» организует промоакцию по установлению рекорда с занесением в Книгу рекордов Украины - массового одновременного звучания утренних будильников.

Акция начнется утром 9 августа в 6:15 в сквере Т. Шевченко. Для установления рекорда приглашают всех сумчан. Приводите с собой знакомых, друзей, соседей и не забудьте взять с собой будильники или телефоны, которые должны прозвенеть в 6:30.

ТРК «Украина» и телевизионный ведущий, журналист Сергей Ливадный угостят всех кофе, предложат участие в розыгрыше призов, уникальную фотозону, запишут комментарии горожана и создадут хорошую праздничную атмосферу.

Телеканал готовит сюжет о событии, которое будет транслироваться в программе «Утро с Украиной» в День Независимости, 24 августа. В сюжете покажут, как рано просыпаются Сумы, как встречает восход солнца наш город: утренние улицы, скверы, площади и участники установления рекорда - сумчане, влюбленные в свой родной город и которые в этот день зарядят позитивом всю Украину.

Посмотреть графики движения транспорта можно здесь.