Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука

По его словам, Анна Жук вместе с дочерью должна была приехать сначала к свекрови, а затем к нему. Но ни по одному адресу их не было. Поэтому, беспокоясь о месте нахождения вдовы, он написал заявление в полицию. Адвокат Анны Жук пока от комментариев воздерживается. Известно, что на ее поиски выехали оперативники полиции с кинологами. Официальных комментариев правоохранители пока не дают.
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