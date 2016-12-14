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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 16:262945

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука

Сегодня, 8 августа, около 14.30 об этом в Сумской горотдел полиции сообщил друг Анатолия Жука.

По его словам, Анна Жук вместе с дочерью должна была приехать сначала к свекрови, а затем к нему. Но ни по одному адресу их не было. Поэтому, беспокоясь о месте нахождения вдовы, он написал заявление в полицию. Адвокат Анны Жук пока от комментариев воздерживается. Известно, что на ее поиски выехали оперативники полиции с кинологами. Официальных комментариев правоохранители пока не дают.

Напомним: бывшего депутат Сумского горсовета и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука застрелили вечером 2 августа у него во дворе.

Право Анатолий Жук Анна Жук
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