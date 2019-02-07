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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57219

Сумской апелляционный суд будет пересматривать меру пресечения вдове Анатолия Жука 11 мая

Коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда удовлетворила ходатайство одного из защитников вдовы убитого политика и отложила рассмотрение апелляционных жалоб на 9.00 11 мая.

Напомним, что в суде апелляционной инстанции обжалуется постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым жене убитого политика была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда первой инстанции оспаривают ее адвокаты и мать Анатолия Жука.

Анну Жук подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Право Анна Жук Убийство Жука
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