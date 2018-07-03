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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской вуз получил больше всех призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ

В 2017–2018 учебном году Сумский государственный университет занял 103 призовых места по итогам проведенного Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей.

Это самый высокий показатель среди высших учебных заведений Украины.

Распределение результатов по институтам и факультетам СумГУ следующее:

  • факультет технический систем и энергоэффективных технологий – 22;
  • факультет электроники и информационных технологий – 21;
  • учебно-научный институт права – 19;
  • учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента им. Олега Балацкого – 17;
  • учебно-научный институт бизнес-технологий "УАБС" – 9;
  • медицинский институт – 5,
  • факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций – 5,
  • Шосткинский институт – 4;
  • Конотопский институт – 1 призовое место.

Наибольшее количество побед одержали студенты под руководством профессора кафедры компьютерных наук Евгения Лаврова – 6 призовых мест (факультет ЭлИТ).

Наибольшее количество призовых мест в копилку СумГУ принесли кафедры компьютерных наук (15 призовых мест) и кафедра международного, европейского и экологического права (9 призовых мест).

По количеству полученных призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей второе место занял Национальный университет «Львовская политехника» – 70 призовых мест, третье – Кременчугский национальный университет им. Н. Остроградского – 66 призовых мест.

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