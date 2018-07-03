Сумской вуз получил больше всех призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ

Это самый высокий показатель среди высших учебных заведений Украины.
Распределение результатов по институтам и факультетам СумГУ следующее:
Наибольшее количество побед одержали студенты под руководством профессора кафедры компьютерных наук Евгения Лаврова – 6 призовых мест (факультет ЭлИТ).
Наибольшее количество призовых мест в копилку СумГУ принесли кафедры компьютерных наук (15 призовых мест) и кафедра международного, европейского и экологического права (9 призовых мест).
По количеству полученных призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей второе место занял Национальный университет «Львовская политехника» – 70 призовых мест, третье – Кременчугский национальный университет им. Н. Остроградского – 66 призовых мест.
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