Сумской вуз получил больше всех призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ В 2017–2018 учебном году Сумский государственный университет занял 103 призовых места по итогам проведенного Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей.

Это самый высокий показатель среди высших учебных заведений Украины. Распределение результатов по институтам и факультетам СумГУ следующее: факультет технический систем и энергоэффективных технологий – 22;

факультет электроники и информационных технологий – 21;

учебно-научный институт права – 19;

учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента им. Олега Балацкого – 17;

учебно-научный институт бизнес-технологий "УАБС" – 9;

медицинский институт – 5,

факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций – 5,

Шосткинский институт – 4;

Конотопский институт – 1 призовое место. Наибольшее количество побед одержали студенты под руководством профессора кафедры компьютерных наук Евгения Лаврова – 6 призовых мест (факультет ЭлИТ). Наибольшее количество призовых мест в копилку СумГУ принесли кафедры компьютерных наук (15 призовых мест) и кафедра международного, европейского и экологического права (9 призовых мест). По количеству полученных призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей второе место занял Национальный университет «Львовская политехника» – 70 призовых мест, третье – Кременчугский национальный университет им. Н. Остроградского – 66 призовых мест.