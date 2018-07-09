Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59136

12-летние теннисисты разыграли кубок Теннисной академии

6-8 августа на кортах в городском парке прошел Летний Кубок ТА 3 by Babolat U-12.

В турнире 2-й категории приняли участие сумчане, харьковчане и киевляне.

Результаты:

Мальчики. Одиночный разряд: 1-е место - Олейник Иван (ТА), 2-е место - Заплотный Роман (Харьков), 3-е место - Наумов Артур (ТА).

Парный разряд: 1-е место - Олейник Иван/Лемишко Матвей (ТА), 2-е место - Заплотный Роман/Нехорошков Вадим (Харьков), 3-е место - Наумов Артур/Саенко Демид (ТА).

Девочки. Одиночный разряд: 1-е место - Малёваная Ангелина (ТА), 2-е место - Пискова Анастасия (Сумы), 3-е место - Кудрявцева Алисия (Харьков).

Парный разряд: 1-е место - Гриценко София (ТА)/Пискова Анастасия, 2-е место - Малёваная Ангелина/Кудрявцева Алисия, 3-е место - Севостьянова Мария/Грищенко Дарья (ТА).

Микст: 1-е место - Гриценко София/Заплотный Роман, 2-е место - Севостьянова Мария/Ревенко Владимир (Киев), 3-е место - Пискова Анастасия/Семененко Владислав (ТА).

Спорт Теннис
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