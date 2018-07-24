В Сумах загорелся заброшенный дом 8 августа в 15:22 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре дома по ул. Павлова областного центра.

На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, возгорание произошло в жилом доме на двух хозяев общей площадью более 90 кв. м. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего уличного гидранта, находящегося на расстоянии 400 м от места пожара.

В 15:55 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 17:16 - полностью ликвидировать.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждена кровля, перекрытие по всей площади и стены здания на площади около 50 кв. м. По предварительным данным, дом не эксплуатировался. Отопление и освещение в нем отсутствовали. Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.