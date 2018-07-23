В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут.

Мэр отметил, что перечень улиц, где необходимо ремонтировать дороги, действительно, большой. На этот год в перечень вошли одни из главных дорог города и наиболее аварийные.

«Срок эксплуатации автодорог - максимум 10 лет. После этого дорогу надо полностью обновлять. А у нас есть дороги, которые капитально не ремонтировались десятилетиями. Эту ситуацию необходимо менять, чем мы, собственно, и занимаемся», - подчеркнул Александр Лысенко.

По его словам, стоимость капитального ремонта дороги по ул. Героев Крут - около 15 млн гривен.

Сейчас обновление на завершающей стадии - кладут последний, третий, слой асфальта.

Мэр также сообщил, что одновременно продолжают ремонтировать дорогу по ул. 20 лет Победы, завершают по ул. Владимирская. За два дня планируется доделать дорогу по ул. Степана Бандеры.

«В ближайшее время начнем восстанавливать дорогу по ул. Супруна. В дальнейших планах - обновление ул. Гамалея и ул. Казацкий Вал», - сказал глава города.