Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24107

В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут

Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут.

Мэр отметил, что перечень улиц, где необходимо ремонтировать  дороги, действительно, большой. На этот год в перечень вошли одни из главных дорог города и наиболее аварийные.

«Срок эксплуатации автодорог - максимум 10 лет. После этого дорогу надо полностью обновлять. А у нас есть дороги, которые капитально не ремонтировались десятилетиями. Эту ситуацию необходимо менять, чем мы, собственно, и занимаемся», - подчеркнул Александр Лысенко.

По его словам, стоимость капитального ремонта дороги по ул. Героев Крут - около 15 млн гривен.

Сейчас обновление на завершающей стадии - кладут последний, третий, слой асфальта.

Мэр также сообщил, что одновременно продолжают ремонтировать дорогу по ул. 20 лет Победы, завершают по ул. Владимирская. За два дня планируется доделать дорогу по ул. Степана Бандеры.

«В ближайшее время начнем восстанавливать дорогу по ул. Супруна. В дальнейших планах - обновление ул. Гамалея и ул. Казацкий Вал», - сказал глава города.

Общество Ремонт дорог
view counter

По тематике

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги
Сегодня 08:43

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги

Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино....

30.07.2018 15:15

На Сумщине на ремонт дорог уже потратили четверть миллиарда

На Сумщине активно продолжается ремонт дорог, как государственного, так и местного значения....

30.07.2018 09:10

В Сумах отремонтируют пер. 9 Мая, но потом

Мэр Сум Александр Лысенко, наконец-то, обратил внимание на состояние дорог в центре города....

26.07.2018 16:07

117 миллионов дорожных гривен остаются на Сумщине?

Президент Украины заверил, что 117 млн грн «дорожных» средств останутся на Сумщине....

23.07.2018 09:19

Где и над чем работают сумские дорожники

На дорогах города работают шесть бригад КП «Дорремстрой»....

Новости

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
Вчера 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
В Сумах полиция задержала трех женщин по подозрению в краже
Сегодня 17:15
Водитель КП «Электроавтотранс» получил выговор и лишился премии за невыданый билет
Сегодня 16:57
На Сумщине пройдут масштабные военные учения
Сегодня 16:36
Городские власти не намерены увеличивать число остановок
Сегодня 16:21
На Сумщине поймали нелегалов
Сегодня 16:05
50 детей участников АТО с Сумщины отдыхают на Херсонщине
Сегодня 15:58
Аграрии Сумщины намолотили первый миллион тонн зерна
Сегодня 15:36
С 1 сентября роженицы Сумщины будут получать «Пакет малыша»
Сегодня 15:26
В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут
Сегодня 15:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.