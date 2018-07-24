Ночью сумским пожарным пришлось поработать 9 августа в 3:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. Писаревской областного центра.

На место вызова прибыли отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Как было установлено, огонь охватил деревянный сарай и пристроенный к нему флигель. Возникла угроза для расположенных рядом жилого дома и летней кухни. В 3:30 совместными усилиями спасателей удалось остановить дальнейшее распространение пламени и предотвратить опасность. В 4:27 возгорание, использовав около 6 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем повреждено хозяйственную постройку, кровлю и перекрытия флигеля по всей площади. Причина пожара выясняется, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.