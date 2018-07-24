Пиротехники подняли со дна водоема арсенал боеприпасов 9 августа группой подводного разминирования Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Конотопском районе проведены работы по обезвреживанию 15-ти артснарядов (калибр 122 мм) времен Второй мировой войны.

В Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении на дне р. Сейм предметов, похожих на боеприпасы. По предварительным данным, на них наткнулся местный житель во время погружения с маской в водоеме. Опасная находка находилась в 5 км от жилых домов с. Присеймье.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С помощью водолазного снаряжения специалисты обследовали дно водоема, откуда подняли на берег 15 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Как показывает этот случай, на взрывоопасные предметы можно встретить в разных местах, даже на водных объектах. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан: для предупреждения несчастных случаев в таких ситуациях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае находку нельзя трогать. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.