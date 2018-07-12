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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14230

Смерть 4-летней девочки на Белопольщине: новый поворот

Сообщено о подозрении матери, которая оставила свою дочку без помощи после избиения отцом.

Прокуратурой Сумской области сегодня, 10 августа 2018 года, сообщено о подозрении 24-летней женщине, которая оставила своего ребенка умирать после того, как девочку избил отец. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее его смерть) УК Украины.

Речь идет о трагедии, произошедшей 13 июля 2018 года около 14.00 в с. Кальченки Белопольского района. Тогда отец за отказ есть схватил двухлитровую пластиковую бутылку, которая была наполнена водой, и нанес ею два удара по голове 4-летнего ребенка, а потом еще и ударил девочку кулаком в область головы. После чего он положил ребенка на кровать. На следующий день, 14 июля, около 20.00 девочка умерла. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговую травму головного мозга, непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами.

Все это происходило на глазах у матери ребенка, которая не препятствовала избиению, а также не вызвала медиков.

Напоминаем, что отец по подозрению в умышленном избиении и оставлении в опасности ребенка на приговор суда ждет в СИЗО, отныне на скамье подсудимых окажется и его жена. Кроме того, ведется следствие по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками органов и служб, которые занимаются защитой прав ребенка.

Родителям девочки грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Оставление без помощи Смерть ребенка
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