Домашняя ссора закончилась смертью Смертью 52-летнего жителя Шосткинского района закончилась очередная домашняя ссора.

О мужчине, найденном мертвым с многочисленными синяками и ссадинами, в полицию сообщили местная медицинская работница, которую вызвала сожительница погибшего. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что тело находилось возле дома, где жил погибший с женой. Последняя объяснила правоохранителям, что накануне вечером мужчина поссорился с ее 29-летним сыном. Конфликт перерос в драку, а утром она нашла сожителя уже бездыханным.

«Самого подозреваемого дома не оказалось, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - На его розыск был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Нашли и задержали последнего в родном селе, где он решил добровольно сдаться правоохранительным органам».

По словам подозреваемого, он не хотел, чтобы мать жила с этим человеком. На этой почве у них часто возникали конфликты, во время которых он выгонял отчима из дома. В тот день, вернувшись домой с заработков, он снова увидел отчима пьяным. Между ними возникла словесная ссора, которая переросла в драку. Когда старший мужчина упал, младший вытащил его из дома на улицу, и там и оставил.

По заключению эксперта, пострадавший умер от внутреннего кровотечения в брюшной полости.

Сейчас подозреваемому уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.