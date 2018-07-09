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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3487

Сумы купят троллейбусы за 4 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка

КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка.

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили договор финансирования, который вступил в силу 11 мая 2017 года для финансирования проекта «Городской общественный транспорт Украины». Поступления по займу предоставляется для модернизации общественного транспортного подвижного состава и, где это уместно, связанных инфраструктур в выбранных украинских городах (Сумы, Львов, Харьков и Чернигов).

В рамках этого договора Сумы получат 4 млн евро для закупки новых троллейбусов. Сейчас документация находится в стадии разработки.

Предварительное сообщение о намерении провести аукцион размещено на сайте европейских публичных закупок TED. Условия закупок не обнародованы, они будут известны после объявления аукциона, который запланирован на август.

В соответствии с условиями финансового соглашения, ратифицированного Законом Украины от 12 апреля 2017 года расходы на уплату НДС и других налогов и сборов, приобретение разного рода активов для реализации подпроекта неприемлемы и не могут покрываться за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка.

Кроме того, Банк может потребовать от заемщика софинансирование подпроектов другими донорами или самим заемщиком.

В городском бюджете на 2018 год предусмотрено 12,5 млн для софинансирования (уплаты НДС) за первую половину троллейбусов, поставка которых, согласно предварительной информации Министерства инфраструктуры Украины, планировалась в текущем году.

Общество Троллейбусы
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