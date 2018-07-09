Сумы купят троллейбусы за 4 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка

Украина и Европейский инвестиционный банк заключили договор финансирования, который вступил в силу 11 мая 2017 года для финансирования проекта «Городской общественный транспорт Украины». Поступления по займу предоставляется для модернизации общественного транспортного подвижного состава и, где это уместно, связанных инфраструктур в выбранных украинских городах (Сумы, Львов, Харьков и Чернигов).
В рамках этого договора Сумы получат 4 млн евро для закупки новых троллейбусов. Сейчас документация находится в стадии разработки.
Предварительное сообщение о намерении провести аукцион размещено на сайте европейских публичных закупок TED. Условия закупок не обнародованы, они будут известны после объявления аукциона, который запланирован на август.
В соответствии с условиями финансового соглашения, ратифицированного Законом Украины от 12 апреля 2017 года расходы на уплату НДС и других налогов и сборов, приобретение разного рода активов для реализации подпроекта неприемлемы и не могут покрываться за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка.
Кроме того, Банк может потребовать от заемщика софинансирование подпроектов другими донорами или самим заемщиком.
В городском бюджете на 2018 год предусмотрено 12,5 млн для софинансирования (уплаты НДС) за первую половину троллейбусов, поставка которых, согласно предварительной информации Министерства инфраструктуры Украины, планировалась в текущем году.
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