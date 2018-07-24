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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской пляжник стал четвертым в Краматорске

10-12 августа в Краматорске проходил очередной тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В соревнованиях приняли участие 19 мужских и 13 женских пар. В том числе всего один сумчанин Владимир Кущ, игравший в паре с Павлом Черняковым из Харькова. Сумско-харьковская команда, выиграв 4 встречи и проиграв 3, заняла четвертое место.

Кроме того, в Запорожье прошел финал чемпионат Украины среди юношей и девушек до 16 лет. Единственная сумская пара Екатерина Удовенко / Дарья Донская, дважды выиграв и дважды проиграв, заняла 13-ое место.

Спорт Пляжный волейбол
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