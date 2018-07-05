Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39128

В Сумах за 7 месяцев зарегистрировались почти 3 тысячи безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумах.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июля 2018 года статус безработного получил 2861 человек. За этот период при содействии госслужбы занятости трудоустроено 1230 человек, из которых 37% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 354 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец июля текущего года на учете оставалось 2284 безработных, из них почти 60% - это женщины. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1198 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая шестая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для специалистов, каждый девятая - для работников сферы торговли и услуг, а также для простых профессий.

Помощь по безработице в июле 2018 года получали 1873 сумчанина. Средний размер помощи составил 2896 грн против 2443 грн - в июле прошлого года.

Общество Безработные Статистика
view counter

По тематике

08.08.2018 08:10

Безработные могут воспользоваться «Электронным кабинетом соискателя работы»

Сумской центр занятости сообщает о внедрении сервиса «Электронный кабинет соискателя работы», который ускоряет доступ к услугам Службы занятости и предоставляет...

31.07.2018 15:24

Средняя зарплата на Сумщине выросла за год на 11%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в июне 2018 года начисленная заработная плата одного штатного работника в среднем...

25.07.2018 08:38

На Сумщине растет промышленность

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам I полугодия 2018 года производство промышленной продукции на Сумщине выросло...

17.07.2018 12:59

В Сумах официально всего 2 тысячи безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда Сум в течение января-июня текущего года....

05.07.2018 08:09

В мае жители Сумщины заплатили чуть больше половины сумм, начисленных за коммуналку

Сумское областное управление статистики опубликовало данные об оплате населением Сумской области жилкомуслуг в мае....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы!
Сегодня 11:50
Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
Исполком не увидел в Сумах подростковых сборов
Сегодня 12:12
Сумской исполком отказался запрещать игорный бизнес в городе
Сегодня 12:04
Владимир Быков уволился с должности главного архитектора
Сегодня 11:32
«Барса» сыграет с «Динамо» и «Шахтером»
Сегодня 11:14
В Шостке открыли пешеходный фонтан
Сегодня 10:54
В Сумах авто врезалось в дерево: пьяный водитель пытался сбежать
Сегодня 10:36
Сумчанам должны почти 200 млн грн зарплаты
Сегодня 10:15
На прошлой неделе начался энергетический аудит школы № 20
Сегодня 09:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.