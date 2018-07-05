В Сумах за 7 месяцев зарегистрировались почти 3 тысячи безработных Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумах.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июля 2018 года статус безработного получил 2861 человек. За этот период при содействии госслужбы занятости трудоустроено 1230 человек, из которых 37% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 354 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец июля текущего года на учете оставалось 2284 безработных, из них почти 60% - это женщины. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1198 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая шестая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для специалистов, каждый девятая - для работников сферы торговли и услуг, а также для простых профессий.

Помощь по безработице в июле 2018 года получали 1873 сумчанина. Средний размер помощи составил 2896 грн против 2443 грн - в июле прошлого года.