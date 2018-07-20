Водители «Электроавтотранса» игнорируют график

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...
КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка....
Новые троллейбусные и автобусные остановки временно появятся в Сумах....
Сегодня, 20 июля, в Сумах в районе остановки «Ул. Даргомыжского» произошел обрыв контактной троллейбусной сети....
В связи с работами по укладке асфальтового покрытия по ул. Героев Крут, которые проводят бригады КП «Дорремстрой», вносятся временные изменения...