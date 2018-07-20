Водители «Электроавтотранса» игнорируют график

8 августа 2018 года сумчанин Вячеслав Запорожец сообщил как троллейбус КП "Электроавтотранс", следующий по маршруту 15А, опередил расписание на 13 минут:

Казалось бы, огласка ситуации простимулирует руководство КП обратить внимание на проблему. Тем более, что на маршрутах 15А и 15 работает по одному троллейбусу с огромными интервалами движения.

Однако, сегодня, 13 августа, ситуация вновь повторилась, с той лишь разницей, что теперь Вячеслав героически прождал троллейбус уже 35-минут с 7.50 до 8.25, но не дождался и был вынужден воспользоваться маршруткой. Напомним, что, согласно расписанию, троллейбус по маршруту 15А должен был прибыть на остановку "Макдональдс" в 8.10.

Глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев заметил, что это стандартная ситуация для работников КП "Электроавтотранс", упомянув случай, когда в прошлую субботу (11 августа) его знакомому вообще пришлось ожидать троллейбус около часа.