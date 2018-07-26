В Глухове «металлисты» украли запчасти к «КамАЗу» Злоумышленниками оказались трое ранее судимых «металлоискателей», которые в поисках денег на водку, обокрали местного жителя.

В полицию обратился 57-летний житель города Глухов с заявлением о том, что из его дома неизвестные совершили кражу металла.

На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Они установили, что в тот день потерпевший пошел на работу, а когда вернулся, увидел, что с территории домовладения исчезли две тормозные колодки к автомобилю «КамАЗ» и четыре рессорных листа.

В ходе поисковых мероприятий полицейские вычислили трех ранее судимых подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 39, 47 и 53 лет. В содеянном они сознались. А во время беседы с полицейскими один из них рассказал, что во двор потерпевшего попали через забор, взяли металлические автозапчасти и скрылись. Краденое планировать сдать в пункт приема металлолома и получить деньги на спиртное, но не успели.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем троим грозит шестилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.