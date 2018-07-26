Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4997

В Глухове «металлисты» украли запчасти к «КамАЗу»

Злоумышленниками оказались трое ранее судимых «металлоискателей», которые в поисках денег на водку, обокрали местного жителя.

В полицию обратился 57-летний житель города Глухов с заявлением о том, что из его дома неизвестные совершили кражу металла.

На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Они установили, что в тот день потерпевший пошел на работу, а когда вернулся, увидел, что с территории домовладения исчезли две тормозные колодки к автомобилю «КамАЗ» и четыре рессорных листа.

В ходе поисковых мероприятий полицейские вычислили трех ранее судимых подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 39, 47 и 53 лет. В содеянном они сознались. А во время беседы с полицейскими один из них рассказал, что во двор потерпевшего попали через забор, взяли металлические автозапчасти и скрылись. Краденое планировать сдать в пункт приема металлолома и получить деньги на спиртное, но не успели.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное всем троим грозит шестилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Глухов Кража
view counter

По тематике

Сегодня 09:49

В Шостке поймали веловора

Находясь на испытательном сроке за совершенные кражи, 30-летний шосткинец совершил очередное преступление - обокрал подвальное помещение многоэтажки....

10.08.2018 17:10

На Сумщине бывшие работники украли у фермера поросят

В фермерском хозяйстве в Ямпольский районе украли поросят. Ущерб составил 3000 грн....

10.08.2018 14:57

В Ахтырке поймали кладбищенского вандала

Работники Ахтырского отдела полиции открыли уголовное производство в отношении 54-летнего мужчины, который ради бутылки водки и собственной наживы обворовывал могилы...

09.08.2018 17:51

Сумские копы по горячим следам задержали воров

Патрулируя улицу Даниила Галицкого, экипаж патрульной полиции заметил женщину, которая размахивала руками и просила инспекторов остановиться....

09.08.2018 17:15

В Сумах полиция задержала трех женщин по подозрению в краже

Злоумышленницы во время разговора с 39-летней сумчанкой сумели незаметно снять с нее золотую цепочку....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.