Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 15 августа, в Сумах и области ожидается жара.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 18-20 С, днем столбик термометра будет показывать 30-32 С. 15-16 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).