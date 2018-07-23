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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 15 августа, в Сумах и области ожидается жара.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха по городу ночью 18-20 С, днем столбик термометра будет показывать 30-32 С.

15-16 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Общество Прогноз погоды
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