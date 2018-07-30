В чемпионате Сумщины «Виктория» уходит в отрыв

Вице-чемпионы области легко обыграли дебютанта:
ФК «Тулиголовец» - «Виктория» (Николаевка) 0:4
Голы: Ганжа Максим (58, 84), Нелин Андрей (64), Кузьмин Андрей (86)
Другие матчи пройдут в субботу.
Пока с 28 очками в 10 матчах «Виктория» на первом месте, дальше - «Альянс» (Липовая Долина) и «LS Group» (Верхняя Сыроватка) – по 22, «Велетень» (Глухов) – 19…
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