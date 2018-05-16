В Сумах простились с воином АТО Сумчане провели в последний путь Александра Буйвало, погибшего еще в 2014 году

16 августа на плацу 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады прошла церемония прощания с Александром Буйвало, последнего из 17 воинов 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, которые погибли в результате ракетного обстрела с территории РФ 3 сентября 2014 года в районе н.п. Победа Луганской области.

Простится с героем пришли родственники, друзья и сослуживцы. После этого процессия выдвинулась к Центральному кладбищу, где боец нашел свой последний приют рядом со своими боевыми побратимами на Аллее славы.