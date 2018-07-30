В Ахтырке поймали наркоагрария

Незаконный посев снотворного мака обнаружили оперативники Ахтырского отдела полиции, которые, посетив территорию домовладения 55-летнего мужчины, увидели на его огороде грядки с посадками 58 растений мака с явными признаками культивации.
Владелец наркоплантации в свое оправдание пояснил, что растения посеял исключительно для собственного потребления, которыми иногда поднимал себе настроение.
Незаконный посев работники полиции уничтожили, а изъятые кусты мака направили на экспертизу. В отношении мужчины за незаконный посев и выращивание снотворного мака открыли уголовное производство по ч.1 ст.310 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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