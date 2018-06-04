Сумщина снова занимает восьмое место в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ Таковы результаты мониторинга процессов децентрализации власти и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 августа.

Также согласно рейтингу, область является третьей - по проценту площади области, охваченной перспективным планом, девятой – по проценту населения ОТГ к общей численности населения, одиннадцатой по покрытию ОТГ площади области.

Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В соответствии с ним, всего в Украине создано 803 объединенных территориальных громады, 98 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.

Всего объединены 3702 громад, где проживает 6,8 миллиона человек.