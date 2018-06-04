Сумщина снова занимает восьмое место в рейтинге Минрегиона по формированию ОТГ

Также согласно рейтингу, область является третьей - по проценту площади области, охваченной перспективным планом, девятой – по проценту населения ОТГ к общей численности населения, одиннадцатой по покрытию ОТГ площади области.
Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В соответствии с ним, всего в Украине создано 803 объединенных территориальных громады, 98 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.
Всего объединены 3702 громад, где проживает 6,8 миллиона человек.
Облгосадминистрация получила окончательное решение сессий сельских советов о создании Синевской ОТГ Липоводолинского района, и обратилась в ЦИК по вопросу назначения...
Областные государственные администрации отвечают в регионах за реализацию задач реформы местного самоуправления и территориальной организации власти и потому должны отнестись...
Сумская облгосадминистрация получила окончательное решение сессий сельских советов о создании Ричкивской ОТГ Белопольского района....
В актовом зале Лебединского медицинского училища прошло совещание по вопросу присоединения сельских советов к Лебединскому городскому совету....
Об этом сегодня, 4 июня, на аппаратном совещании заговорил мэр Сум Александр Лысенко....